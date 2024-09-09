دراسة تحذر: تلوث الهواء يزيد ضربات البرق في العواصف الرعدية

وأضاف ماس بنتلي: أجرينا بحثاً مماثلاً على بانكوك، عاصمة تايلاند، وهي مدينة ضخمة ذات تلوث أكثر من واشنطن العاصمة أو كانساس سيتي، وتقع أيضاً في مناخ استوائي حار، وكانت نتائجه حتى الآن مماثلة، وإن كانت معدلات البرق أعلى في تلك العواصف، مقارنة بالمدينتين الأمريكيتين اللتين تمت دراستهما.