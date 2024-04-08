"كأنها ونيت قديم".. شاهد ما حدث لمحرّك طائرة "بوينغ" أثناء الإقلاع

"كأن هذه الطائرة ونيت قديم متهالك"، حيث أُصيب ركاب طائرة "بوينغ 737-800 "، بالرعب، أمس الأحد، بعد أن سقط غطاء محرّك طائرة من مكانه وبدأ يضرب هيكلها، ما تسبّب في عودة الطائرة إلى مطار بولاية كولورادو الأمريكية.