"كأنها ونيت قديم".. شاهد ما حدث لمحرّك طائرة "بوينغ" أثناء الإقلاع

"كأن هذه الطائرة ونيت قديم متهالك"، حيث أُصيب ركاب طائرة "بوينغ 737-800 "، بالرعب، أمس الأحد، بعد أن سقط غطاء محرّك طائرة من مكانه وبدأ يضرب هيكلها، ما تسبّب في عودة الطائرة إلى مطار بولاية كولورادو الأمريكية.
وقع الحادث صباح أمس الأحد، على متن طائرة خطوط "ساوث ويست" في أثناء إقلاعها من مطار دنفر الدولي بولاية كولورادو، متوجهة إلى مدينة هيوستن بولاية تكساس.
وذكرت الصحيفة أن تلك اللحظات كانت مرعبة عندما انخلع غطاء محّرك بوينغ وبدأ يضرب طرف جناح الطائرة أثناء الإقلاع، وهو ما أجبر الطائرة على العودة إلى مطار دنفر الدولي بعد وقتٍ قصيرٍ على إقلاعها.
وأشارت الصحيفة إلى أن حادث صباح الأحد يمثل أحدث مشكلة سفر مخيفة يجب على شركة "بوينغ" الإجابة عنها.
وكانت الرحلة في الصباح الباكر في طريقها إلى مطار "ويليام بي هوبي" في هيوستن عندما أدرك الركاب وطاقم الطائرة أن الغطاء المعدني لمحرّك قد تمزق تماماً وكان يرفرف بشكل غير مستقرٍ ويضرب هيكل الطائرة.
وتمثل الصور ومقاطع الفيديو المرعبة لأجزاء الطائرة وهي تتمايل مع الريح أثناء حركة الطائرة في الهواء، الواقعة الأحدث في أعقاب سلسلة المخاوف الهائلة المتعلقة بالسلامة لشركة "بوينغ".
من جهتها، أكّدت إدارة الطيران المدني الأمريكية، في بيان لها، أنها ستفتح تحقيقاً في الحادثة.