مصرع 14 شخصًا جراء تحطم طائرة شمالي البرازيل

وقال حاكم ولاية الأمازون ويلسون ليما: "إن الحادث وقع في إقليم بارسيلوس على بُعد نحو 400 كيلومتر من مدينة ماناوس عاصمة الولاية؛ حيث كانت الطائرة متجهة من ماناوس إلى بارسيلوس في رحلة تستغرق قرابة 90 دقيقة؛ مشيرًا إلى أن 12 راكبًا وطاقم الطائرة المكون من شخصين قُتلوا في الحادث".