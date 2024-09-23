الصين تزود رواد الفضاء بأطعمة ذات معايير دقيقة لتحميهم من الإشعاعات

اعتمدت الصين تقنيات متقدمة للتحكم الدقيق في تغذية رواد الفضاء، عبر معايير دقيقة للإمدادات الغذائية، بما يساعد الرواد على معالجة المشكلات الفسيولوجية الناجمة عن انعدام الوزن والإشعاع والبقاء بصحة جيدة خلال البعثات التي تستمر لأكثر من 180 يومًا.