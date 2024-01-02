"إنني أموت.. أنا لا أحتمل هذا".. شاهد صراخ وعويل جنود "إسرائيل" عندما حاصرهم الفلسطينيون في شقة بغزة

وفي الفيديو الذي تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "X"، تعليق لهيئة البث الإسرائيلية يقول: "هذا القتال البطولي يخوضه 16 مقاتلًا في هذه الشقة بيت حانون (شمالي قطاع غزة)، نكشف عنه هنا للمرة الأولى وبشكل حصري، أكثر من 50 دقيقة من التصوير من مصادر عدة".