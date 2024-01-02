"إنني أموت.. أنا لا أحتمل هذا".. شاهد صراخ وعويل جنود "إسرائيل" عندما حاصرهم الفلسطينيون في شقة بغزة

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، عن فيديو لبكاء وعويل 16 جنديًّا وضابطًا من قوات الاحتلال، بعد أن حاصرتهم المقاومة داخل شقة في بيت حانون، شمال قطاع غزة.
وفي الفيديو الذي تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "X"، تعليق لهيئة البث الإسرائيلية يقول: "هذا القتال البطولي يخوضه 16 مقاتلًا في هذه الشقة بيت حانون (شمالي قطاع غزة)، نكشف عنه هنا للمرة الأولى وبشكل حصري، أكثر من 50 دقيقة من التصوير من مصادر عدة".
ونسمع في الفيديو صوت جندي يصرخ (ربما متحدثًا على جوال) وهو يقول: "إنني أموت يا أخي، لا يمكنني احتمال هذا، لا أستطيع أخي، ساقي.. ساقي، لا أشعر بها".
ويضيف صوت مذيع التقرير: "الكاميرا الأولى بسترة (الجندي دفير) المصاب بجروح خطيرة، لم تتوقف عن التصوير".
ويعود صوت الجندي ليصرخ: "يدي، لا أشعر بيدي، لا يوجد لي يد، لا يوجد لي يد".
وقد بثت وسائل إعلام عربية أخرى، نفس الفيديو