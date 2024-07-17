"رصاصة في الصدر وسترة واقية".. "رويترز" تكشف حقيقة الصورة التي خدعت الكثيرين

وتُظهر المقارنة بين الصورة الأصلية مع النسخة المرفقة في المنشورات، طية أو ثنية في الكم الأيسر من بدلة فرد الحراسة؛ مما أدى إلى حدوث البقعة المظلمة التي زعم ناشطون أنها ثقب في بدلة ترامب.