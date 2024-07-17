"رصاصة في الصدر وسترة واقية".. "رويترز" تكشف حقيقة الصورة التي خدعت الكثيرين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تُظهر ثنية في سترة أحد أفراد الحماية الموجودين لحظة تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمحاولة اغتيال، السبت؛ لكنهم زعموا أنها ثقب رصاصة في صدر ترامب.
وبحسب وكالة "رويترز"، جاء في منشور بتاريخ 13 يوليو على فيسبوك: "ارتدى ترامب سترة مضادة للرصاص كما نصحه حرسه الأمني.. لقد أنقذت حياته".
وتضيف الوكالة: لكن الصورة الأصلية تُظهر ثنية في ملابس أحد أفراد الحماية يرتدي سترة بلون مماثل لبدلة ترامب، وليس ثقب رصاصة في بدلة ترامب.
وتُظهر المقارنة بين الصورة الأصلية مع النسخة المرفقة في المنشورات، طية أو ثنية في الكم الأيسر من بدلة فرد الحراسة؛ مما أدى إلى حدوث البقعة المظلمة التي زعم ناشطون أنها ثقب في بدلة ترامب.
المقارنة بين الصورة الأصلية والنسخة المنشورة بمواقع التواصل أظهرت الحقيقة، حسب "رويترز".
والسبت، تَمَكن شاب يبلغ من العمر 20 عامًا يحمل بندقية من طراز "15 إيه.آر" من إطلاق النار صوب ترامب من سطح بناية.
وكان ترامب (78 عامًا) قد بدأ للتو خطابه خلال تجمع انتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا عندما دوى إطلاق النار وأصيبت أذنه اليمنى ولطخت الدماء وجهه لكنه نجا من الهجوم وشارك أمس الاثنين بالمؤتمر العام للحزب الجمهوري في ولاية ويسكونسن.