عالم الجريمة "بلا قلب ولا رحمة".. شاهد النهاية المروعة لتاجر مخدرات فنزويلي

وكان "فوينتيس" قد دبّر خطة معقدة لكنها غير مدروسة العواقب، حين كان وسيطًا لتسلم شحنة مخدرات لصالح عصابة كلان ديل الفنزويلية، فقام بإلقاء شحنة المخدرات في البحر، بعد أن جهزها للبقاء في الماء دون أن تفسد، بعدما أعد مطاردة وهمية لخفر السواحل، وزعم أن هذه المطاردة سبب بفقدان المخدرات، ثم احتفظ "فوينتيس" بالمال، وبعد فترة قصيرة عاد "فوينتيس" مع مجموعة من عصابته وجمع المخدرات من الماء، وأخذ الشحنة لنفسه؛ حيث باعها في جزيرة أخرى في بحر الكاريبي.