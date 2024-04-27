الجامعات الأمريكية تشتعل: انتفاضة طلابية ضد الإجرام الإسرائيلي تواجَه بالقمع.. ما القصة؟

وشارك في المظاهرات طلاب وأعضاء هيئة تدريس في جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. واستدعت إدارة الجامعة قوات الشرطة لفض الاحتجاجات والاعتصامات بالقوة؛ ونتيجة ذلك انتشرت المظاهرات والاعتصامات في عدد من الجامعات في مناطق مختلفة من البلاد بعد حشد مكثف على مدار الأيام الماضية على منصات وشبكات التواصل الاجتماعي، ومن ثم انتقلت حمى المظاهرات لتعم أرجاء البلاد وتتوسع؛ إذ شهد عدد من الكليات والجامعات الأخرى، منها: كلية بارنارد النسائية، وجامعات ولاية أريزونا، وهارفارد، ودنفر، وإيموري، وجورج واشنطن، وكذلك جامعة ولاية أوهايو، ونورث كارولينا، وجنوب كاليفورنيا، وتكساس، وفرجينيا للتكنولوجيا، وييل، مظاهرات واعتصامات مماثلة داعية لإنهاء الدعم الأمريكي لإسرائيل.