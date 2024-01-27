باكستان: إنشاء قائمة سوداء للمتورّطين في جرائم "التسوّل" بالسعودية

تدرس لجنة برلمانية باكستانية إنشاء قائمة سوداء للمواطنين الباكستانيين المتورطين في جرائم "التسوّل" في المملكة العربية السعودية، مستغلين رحلات العمرة.
وأشار مسؤولون في اللجنة الفرعية لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الباكستاني، إلى أن من بين الاقتراحات المطروحة للنقاش وضع قائمة سوداء للأشخاص المتورطين في التسوّل في السعودية، وسحب جوازات سفرهم أو منعهم من الحصول على جواز سفر جديد لعدة سنوات، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المعنية.
وأفاد مسؤولون من وزارة الداخلية الباكستانية بأن الوزارة قد منعت 44 ألف باكستاني في السنتين والنصف الماضية من السفر، وبدأت بوضع آليات رقابة صارمة لإصدار جوازات السفر وإجراء الفحص الأمني للأفراد قبل سفرهم.