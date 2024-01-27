باكستان: إنشاء قائمة سوداء للمتورّطين في جرائم "التسوّل" بالسعودية

وأشار مسؤولون في اللجنة الفرعية لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الباكستاني، إلى أن من بين الاقتراحات المطروحة للنقاش وضع قائمة سوداء للأشخاص المتورطين في التسوّل في السعودية، وسحب جوازات سفرهم أو منعهم من الحصول على جواز سفر جديد لعدة سنوات، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المعنية.