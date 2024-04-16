"ناسا" تكشف سر "الجسم الفضائي" الذي اخترق منزلاً بـ"فلوريدا"

وأكدت "ناسا"، أمس الاثنين، أن الجسم كان جزءًا من دعامة معدنية لمنصة شحن محملة بأكثر من 2600 كغ من البطاريات القديمة، والتي أُزيلت من المحطة الفضائية في العام 2021.