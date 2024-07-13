"البطريق والبيضة".. تلسكوب فضائي يكشف "مفاجأة كونية"

وفي علم الفلك يعني الرصد البعيد عودة بالزمن إلى الوراء. وعلى سبيل المثال: يستغرق ضوء الشمس ثماني دقائق للوصول إلينا، فنراه إذا كما كان قبل ثماني دقائق. ومن خلال النظر إلى أبعد ما يمكن يمكننا تاليًا رصد أجرام كما كانت قبل مليارات السنين.