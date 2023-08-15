كان معروضًا للبيع.. ما قصة النسر الذي تدخلت حكومة الجزائر لاستعادته؟

ونُقل النسر من قِبَل مصالح محافظة الغابات إلى مركز خاص من أجل العناية به بعد فحصه؛ على أن يتم لاحقًا نقله إلى أحد مراكز تربية الحيوانات البرية في إحدى الولايات ليتم التكفل التام به قبل أن تتم إعادة إطلاقه للبرية.