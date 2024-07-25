20 قتيلاً في الفلبين جراء الإعصار غايمي في حصيلة جديدة للشرطة

وسقط القتلى في العاصمة مانيلا ومقاطعات محيطة بالعاصمة، جراء فيضانات وانزلاقات تربة وصعق بالتيار الكهربائي وسقوط شجرة خلال الأمطار الغزيرة التي انهالت أمس الأربعاء على جزيرة لوزون الأكثر تعدادًا للسكان في البلاد، وتتواصل عمليات إزالة الركام والأضرار.