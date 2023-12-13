صرخات واستنجاد وفخ مُحكم.. بالفيديو: مَشاهد جديدة لاصطياد جنود ودبابات إسرائيلية في غزة

أظهر مقطع فيديو، نشرته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، نجاح استهداف وصد عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية، فضلاً عن اصطياد جنود متحصنين خلال توغلهم في محاور مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وفي المقطع المرئي نشاهد استهداف المقاتلين لعدد من الدبابات الإسرائيلية بتصويبات دقيقة من قذائف "الياسين" المضادة للتحصينات، بعد أن فاجؤوا عدوهم من خلف ركام المباني المدمرة.
ويستعرض الفيديو مشاهد أخرى لقنص جنود الاحتلال، وسقوط عدد منهم صرعى.
وينتقل الفيديو ليرصد لنا لقطات لاشتباك المقاومة مع قوة إسرائيلية متحصنة في مدرسة ابن عثيمين، فيما يمكن سماع صراخ الجنود في خلفية المقطع طلبًا للنجدة بعد سقوطهم في الفخ الذي نُصب لهم.
ويُختتم الفيديو باستطلاع أحد محاضن الآليات الإسرائيلية، وإسقاط أحد الأعلام الإسرائيلية التي تم تنصيبها فوق مبنى، ووطئه بالأقدام، بحسب ما يُظهر المشهد.
يُشار إلى ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 115 قتيلاً منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 438 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه، وذلك وفقًا للأرقام الإسرائيلية المعلنة، التي يرجح محللون أن تكون أكثر من ذلك.