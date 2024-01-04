شاهد.. ماذا تضع مذيعة إسرائيلية على خصرها داخل الاستديو؟

وظهرت "شيمش" يوم الثلاثاء الماضي على الهواء في القناة "14" اليمينية المتطرفة، والتي تعتبر الأقل مشاهدة ومصداقية وفق استطلاع للرأي، حيث حلت القناة 12 بالمرتبة الأولى ثم القناة 13، تلتها القناة 11 ثم القناة 14.