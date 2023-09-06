ثاني كبرى مدن بريطانيا تعلن إفلاسها.. ماذا حدث في برمنغهام؟

ووفق شبكة سي إن إن الأمريكية، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، للصحفيين، الثلاثاء: "من الواضح أن المجالس المنتخبة محليًّا هي التي تدير ميزانياتها الخاصة"؛ مضيفًا أن الحكومة "تتعامل معهم بانتظام لتحقيق هذه الغاية، وأعربت عن قلقها بشأن ترتيبات إدارتهم، وطلبت تأكيدات من رئيس المجلس بشأن الاستخدام الأمثل لأموال دافعي الضرائب".