ولادة سلحفاة عملاقة مهددة بالانقراض في حديقة حيوان أجاكسيو الفرنسية

وأضاف: "بما أنها أول سلحفاة غالاباغوس تولد في فرنسا؛ نأمل أن تبقى على قيد الحياة وتنمو هنا".. فقد كان لدينا قبل 24 عامًا، ذكَران من أصل بري يزيد عمرهما على 70 عامًا، وكان علينا الانتظار حتى العام 2021م لاستقبال أنثى ناضجة وُلدت في الأسر في أوروبا، وقد وضعت مع أحد هذين الذكرين خمس بيضات، تم تخصيب إحداها.