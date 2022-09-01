اشترت منزلاً وحولت أموالًا.. امرأة تحصل على 7 ملايين دولار بالخطأ

أرسلت شركة عملات رقمية سبعة ملايين دولار لأحد عملائها عن طريق الخطأ بدلًا من المبلغ الصحيح البالغ نحو 68 دولارًا، وفقًا لموقع "ذي فيرج".
وولم تتمكن شركة " Crypto"لم ا يتمكتشاف الخلل إلا بعد نحو سبعة أشهر، خلال إجرائها عملية تدقيق روتينية.
Crypto.com
وقال الموقع إن الشركة حولت المبلغ المذكور لسيدة أسترالية بعد كتب أحد موظفيها عن طريق الخطأ حساب السيدة في حقل مبلغ الدفع.
وبدلاً من الإبلاغ عن المبلغ، أقدمت السيدة الأسترالية على إنفاق نحو 900 ألف دولار لشراء منزل فاخر، وتحويل جزء آخر من الأموال لحساب آخر، حسب موقع "الحرة".
ولدى اكتشاف الخطأ، عمدت الشركة لرفع دعوى قضائية ضد السيدة، تمكنت من كسبها، حيث أمرت المحكمة بتجميد الأموال وبيع المنزل.