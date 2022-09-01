اشترت منزلاً وحولت أموالًا.. امرأة تحصل على 7 ملايين دولار بالخطأ

وبدلاً من الإبلاغ عن المبلغ، أقدمت السيدة الأسترالية على إنفاق نحو 900 ألف دولار لشراء منزل فاخر، وتحويل جزء آخر من الأموال لحساب آخر، حسب موقع "الحرة".