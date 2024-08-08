تتكاثر بأفران الميكروويف وقد تكون قاتلة.. الكشف عن سلالات ميكروبات "مقاومة للإشعاع"

واكتشفت دراسات سابقة ميكروبات تعيش في مجموعة من الموائل الغريبة، بما في ذلك الانسكابات النفطية البحرية، والمناطق الصناعية المهجورة، حتى داخل محطة الفضاء الدولية. لكن حتى الآن لم يكن من الواضح أي الجراثيم يمكن العثور عليها داخل أفران الميكروويف.