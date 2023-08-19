رئيسة وزراء إيطاليا تأمر بسداد فاتورة مطعم بألبانيا تخلّف سياح عن دفعها

وكشف رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، أنه تحدّث إلى ميلوني التي زارت بلاده الأسبوع الماضي لتمضية عطلة، حول مجموعة من السياح الإيطاليين الذين اختفوا من دون دفع فاتورة مطعم قصدوه في المدينة التاريخية المدرجة في قائمة اليونسكو.