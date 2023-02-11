زلزال تركيا وسوريا.. صور "ناسا" تكشف حجم الدمار الهائل

ويصنف الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر وأعقبته عدة هزات ارتدادية قوية في تركيا وسوريا، على أنه سابع أكثر الكوارث الطبيعية دموية هذا القرن متجاوزًا زلزال اليابان عام 2011 وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي أعقبته. وتقترب حصيلة وفيات زلزال يوم الاثنين من 31 ألفًا ماتوا في زلزال هز إيران المجاورة عام 2003.