اختراق البريد الإلكتروني لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم "الأحد"، عن تعرض خادم البريد الإلكتروني لإحدى الشركات المرتبطة بها للاختراق، واضعة ذلك في إطار هجوم معلوماتي من الخارج يهدف إلى لفت الانتباه، إلى احتجاجات تشهدها إيران منذ أسابيع.