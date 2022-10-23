اختراق البريد الإلكتروني لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم "الأحد"، عن تعرض خادم البريد الإلكتروني لإحدى الشركات المرتبطة بها للاختراق، واضعة ذلك في إطار هجوم معلوماتي من الخارج يهدف إلى لفت الانتباه، إلى احتجاجات تشهدها إيران منذ أسابيع.
وقلّلت المنظمة من شأن الوثائق المسربة، مشيرة إلى أنها تتضمّن رسائل تقنية وتبادلات يومية عادية؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وذكرت المنظمة أن الهدف من هذه الجهود غير المشروعة، التي تمت بدافع اليأس، هو لفت الانتباه، وإثارة أجواء إعلامية، وعمليات نفسية.
ونشرت المجموعة التي تطلق على نفسها اسم "بلاك ريوورد" تحذيرًا على تويتر، أمس الأول، مهددة بنشر وثائق مرتبطة ببرنامج طهران النووي ما لم تفرج السلطات خلال 24 ساعة عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي والذين جرى توقيفهم في الاحتجاجات الأخيرة.
وتضمنت وثائق متداولة على مواقع التواصل نشرتها المجموعة السبت، شريطًا مصورًا قصيرًا من منشأة نووية إيرانية، ومستندات تشمل اتفاقات وخرائط ووصولات قبض.