الصين تكشف عن أكبر طائرة شحن مسيّرة في العالم

كشفت الصين، خلال فعاليات المعرض السابع للطائرات المروحية في تيانجين، عن نموذج لأكبر طائرة شحن مسيّرة في العالم، في خطوة تُعد ثورية بمجال الطيران والنقل الجوي.
وذكرت مجلة Military Watch Magazine أن الطائرة الجديدة، التي تحمل اسم Ibis Shadow 60، تمثل نسخة مطوّرة من طائرات النقل العسكري الصينية Y-9، والتي لا تزال في الخدمة لدى الجيش الصيني حتى اليوم.
وبحسب المجلة، فإن وزن الطائرة الجديدة عند الإقلاع يتجاوز 60 طنًا، ما يجعلها مؤهلة لإحداث نقلة نوعية في الخدمات اللوجستية، من خلال تمكين الطائرات ذاتية القيادة أو شبه المستقلة من نقل كميات ضخمة من البضائع لمسافات طويلة مستقبلاً.
يُذكر أن طائرة Y-9 دخلت الخدمة عام 2012، وتعمل بأربعة محركات توربينية مروحية، وتبلغ سعة حجرة الشحن فيها 155 مترًا مكعبًا، وقد صُممت الطائرة المسيّرة الجديدة لأداء مهام مماثلة، بما في ذلك نقل المعدات العسكرية، مثل المروحيات والطائرات المقاتلة.
وأشارت المجلة إلى أن الصناعة الجوية الصينية حققت تقدمًا ملحوظًا في تطوير طائرات الشحن المسيّرة خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت من الروّاد عالميًا في هذا المجال. ففي 19 يناير 2025، أكملت طائرة الشحن بدون طيار CH-YH1000 اختبارات السير على المدرج بحمولة كاملة.
وأضاف التقرير أن هذه الابتكارات تُمهّد الطريق للاعتماد بشكل متزايد على طائرات الشحن المسيّرة، مع تطلع الصين لاستخدامها في مهام متعددة، بما في ذلك تزويد الطائرات بالوقود جوًا.