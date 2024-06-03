بالجرارات الزراعية.. الفلاحون الأوروبيون يثورون ويقطعون الطريق بين إسبانيا وفرنسا

ويحتج المزارعون والمنتجون المحليون على الخطط الحكومية التي أدت إلى خفض أسعار الحبوب الأوكرانية المتداولة في الأسواق الأوروبية، ودعم استيرادها، وإلغاء الرسوم اللازمة عليها. كما يندد المحتجون كذلك بالخطط الحكومية الهادفة إلى استيراد المزيد من لحوم الأبقار البرازيلية والأرجنتينية؛ ما يضعهم في مواجهة منافسة غير عادلة مع تلك المنتجات التي تغرق السوق بأسعار رخيصة؛ لانخفاض تكاليف الإنتاج.