شركة "أوميغا" تعترف: اشترينا ساعة "مزيفة" بملايين الدولارات في مزاد علني

و"سبيد ماستر" من بين أشهر وأغلى الساعات في العالم نظراً للعدد المحدود المتاح منها، كما أنها كانت بمثابة ساعة مذهلة عندما طرحت أول مرة بفضل دقتها العالية ومكوناتها وشكلها الجذاب، حتى أن رائدي فضاء "ناسا" استخدماها أثناء أول هبوط على سطح القمر عام 1969.