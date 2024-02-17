بالفيديو.. هندي دفع حياته من أجل صورة "سيلفي" مع أسد

وفي عام 2014، قتل نمر أبيض رجلاً دخل إلى حظيرته في حديقة حيوان نيو دلهي. وانتشر مقطع الفيديو الصادم للحادث على نطاقٍ واسع، ويُعتقد أن الرجل البالغ من العمر 20 عاماً يعاني مشكلات في الصحة العقلية.