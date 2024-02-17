بالفيديو.. هندي دفع حياته من أجل صورة "سيلفي" مع أسد

دفع رجلٌ هندي حياته ثمناً لالتقاط صورة "سيلفي"، حين تعرَّض لهجومٍ قاتلٍ من أسد، أدّى إلى مقتله، في قفص داخل حديقة جنوبي الهند.
وقال مسؤولو إدارة الغابات إن رجلاً في جنوب الهند لقي حتفه على يد أسد آسيوي بعد أن قفز إلى حظيرته، وفقاً لموقع صحيفة "الإندبيندنت" البريطانية.
قال مسؤولو حديقة الحيوان، إن براهلاد جوجار؛ ويبلغ من العمر 38 عاماً، تسلق سياجاً يبلغ ارتفاعه 12 قدماً وقفز إلى حظيرة الأسد في حديقة حيوان سري فينكاتيسوارا في تيروباتي الخميس بولاية أندرا براديش.
وحسب وسائل إعلام محلية، يُعتقد أن "جوجار" كان تحت تأثير الخمر، عندما قفز إلى القفص لالتقاط صورة شخصية "سيلفي" مع الأسد.
وقالت ماليكا جارج؛ من شرطة تيروباتي، إن حارس الأمن أطلق إنذاراً عندما رآه يحاول تسلق السياج وركض نحوه. لكنه قفز إلى خزان المياه داخل السياج.
وقال الضابط: "عندما رأى حارس الأمن يركض نحوه، قفز "جوجار" إلى خزان المياه وتسلق السياج الذي يبلغ ارتفاعه 12 قدماً والذي يحيط بالحظيرة التي تضم أسوداً ولبوات".
وحسب الضابط: "قفز الرجل وسقط أمام الأسود التي هاجمته فوراً. لقد مات بعد لحظات".
ووقفت الأسود بالقرب من بقايا الرجل حتى قام القائمون على رعايتها بإقناعها بالدخول إلى أقفاص التغذية وتمّ انتشال جثة الرجل.
وفي عام 2014، قتل نمر أبيض رجلاً دخل إلى حظيرته في حديقة حيوان نيو دلهي. وانتشر مقطع الفيديو الصادم للحادث على نطاقٍ واسع، ويُعتقد أن الرجل البالغ من العمر 20 عاماً يعاني مشكلات في الصحة العقلية.