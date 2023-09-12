عمره 13 يومًا.. أسرة مغربية تعثر على حفيدها بعد 3 أيام من الزلزال

ابتسمت الحياة لعائلة مغربية في قرية "تفكاغت" الجبلية، القريبة من منطقة "أمزميز" في مراكش، وسط المغرب، بعد العثور على طفل رضيع، عمره 13 يومًا فقط، يسمى "بلال"، تحت أنقاض منزل أسرته، لكن القصة شهدت مأساة أخرى.