لقاحات كورونا تمنح جائزة "نوبل" في الطب لأمريكي ومجرية

أعلنت الهيئة المانحة لجائزة نوبل في الطب، الاثنين، أن العالمين كاتالين كاريكو ودرو وايزمان، فازا بالجائزة لعام 2023 تقديرًا لاكتشافاتهما، التي ساعدت في تطوير لقاحات فعالة ضد فيروس كورونا.