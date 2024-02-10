سيدة تركية تُضحِّي بحياتها لإنقاذ حفيدها من موت محقق.. هكذا فعلت!

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل، يُظهر سيدة تقفز فوق حفيدها، وتحميه بجسدها من عجلات الترام في إسطنبول بتركيا.
وبحسب الإعلام المحلي، قفز صبي، يُدعى آدم تشاكين، فجأة على القضبان على خط ترام كاديكوي- مودا في شارع الجنرال عاصم غوندوز في منطقة عثمان آغا، وأُصيبت جدة الطفل، إيلغون شوليغ، بجروح خطيرة عندما صدمها ترام أثناء محاولتها إنقاذ حفيدها.
وفور وقوع الحادث انتقلت الشرطة وفِرق الإطفاء والطواقم الطبية إلى المنطقة، وعمل المسعفون على إخراج الجدة والحفيد من تحت الترام، ونقلهما إلى المستشفى.
وبحسب موقع العربية، توفيت المرأة فور وصولها، فيما تبين إصابة الطفل بجروح طفيفة، وتم تقديم الإسعافات الأولية له في مكان الحادث.
وتم إغلاق الشارع الذي وقع فيه الحادث أمام حركة الترام في الاتجاهين، وباشرت فِرق الشرطة التحقيق.
وقال شاهد عيان إن الطفل قفز فجأة أمام الترام، ودفعته جدته لإنقاذه.