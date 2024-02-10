سيدة تركية تُضحِّي بحياتها لإنقاذ حفيدها من موت محقق.. هكذا فعلت!

وبحسب الإعلام المحلي، قفز صبي، يُدعى آدم تشاكين، فجأة على القضبان على خط ترام كاديكوي- مودا في شارع الجنرال عاصم غوندوز في منطقة عثمان آغا، وأُصيبت جدة الطفل، إيلغون شوليغ، بجروح خطيرة عندما صدمها ترام أثناء محاولتها إنقاذ حفيدها.