نُقِل إلى المستشفى بحالة خطيرة.. قرش ينهش قدم راكب أمواج في هاواي

وقال ابنه في بيان للعائلة: "أمامه طريق طويل وصعب، والدي مقاتل وعلى الرغم من أنه يواجه انتكاسة الآن، تعلمون جميعًا أن ذلك لن يمنعه؟؟ أشكر أول المستجيبين الذين أنقذوا حياته".