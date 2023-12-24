إندونيسيا.. انفجار في مصنع يودي بحياة 13 ويصيب 46

تسبَّب انفجار، وقع اليوم الأحد في مصنع لمعالجة النيكل في جزيرة سولاويزي بشرق إندونيسيا، تُموِّله الصين، في مقتل 13 شخصًا وإصابة 46 آخرين بجروح.