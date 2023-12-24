إندونيسيا.. انفجار في مصنع يودي بحياة 13 ويصيب 46

تسبَّب انفجار، وقع اليوم الأحد في مصنع لمعالجة النيكل في جزيرة سولاويزي بشرق إندونيسيا، تُموِّله الصين، في مقتل 13 شخصًا وإصابة 46 آخرين بجروح.
وأوضح الناطق باسم المنطقة الصناعية في سولاويزي ديدي كورنيوان أن الحادث وقع في مصنع لشركة "إندونيسيا تشينغسان ستينليس ستيل" في مجمع موروالي الصناعي في سولاويزي، وفقًا لـ"فرانس برس".
وبيّن أن حصيلة القتلى التي كانت 12 شخصًا ارتفعت إلى 13 هم، تسعة إندونيسيين وأربعة صينيين، وأن 46 شخصًا آخرين جُرحوا، معظمهم بسبب تعرضهم لبخار حار.
وأفاد المتحدث بأن عناصر التحقيق الأولى تُظهر أن الانفجار وقع خلال أعمال تصليح مصهر، واندلعت النيران في سائل سريع الاشتعال، وامتدت إلى خزانات للأكسجين، وأخمد الحريق قبل ظهر اليوم.
وتشكل جزيرة سولاويزي مركزًا كبيرًا لإنتاج النيكل، وهو معدن أساسي، يُستخدم خصوصًا في صناعة البطاريات للسيارات الكهربائية والفولاذ المضاد للأكسدة.
وقد استثمرت بكين بكثافة في مصانع بالمنطقة إلا أن ظروف العمل والسلامة فيها تواجه انتقادات باستمرار.