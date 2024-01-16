استغلال المشاعر الدينية في بنجلادش.. منع بيع ماء زمزم والمواد الخيرية القادمة من السعودية

حذّرت السلطات البنجلادشية مواطنيها من بيع المواد المستوردة من المملكة العربية السعودية لأغراضٍ خيرية، بما فيها مياه زمزم.
وأكّدت المديرية الوطنية لحماية حقوق المستهلك في بنجلادش، أن هناك بعض الأشخاص الذين يستغلون المشاعر الدينية ويتاجرون في المواد الخيرية التي تأتي من السعودية، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان، مثل التمور وأنواع العطور وسجادات الصلاة ومياه زمزم وغيرها، بهدف تحقيق مكاسب مالية.
وأوضح المسؤول عن المديرية الوطنية لحماية حقوق المستهلك، فقير محمد منور؛ أنه لا يجوز بيع المنتجات الخيرية القادمة من السعودية، حيث إن بعض الأشخاص يستغلون ماء زمزم وبعض المواد ذات العلاقة الدينية لتحقيق مكاسب مالية.
وأكّد أن أيَّ شخصٍ يتم القبض عليه وهو يبيع هذه المواد الخيرية سيتم تقديمه للجهات الأمنية ومحاكمته بتهمة استغلال المشاعر الدينية للناس.