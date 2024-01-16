استغلال المشاعر الدينية في بنجلادش.. منع بيع ماء زمزم والمواد الخيرية القادمة من السعودية

وأكّدت المديرية الوطنية لحماية حقوق المستهلك في بنجلادش، أن هناك بعض الأشخاص الذين يستغلون المشاعر الدينية ويتاجرون في المواد الخيرية التي تأتي من السعودية، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان، مثل التمور وأنواع العطور وسجادات الصلاة ومياه زمزم وغيرها، بهدف تحقيق مكاسب مالية.