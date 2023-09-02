أغلبهم إيرانيون.. مصرع 18 شخصًا جراء حادث سير بالعراق

أفادت مصادر طبية بارتفاع حصيلة وفيات حادث سير وقع ليل الجمعة السبت، شمال بغداد، إلى 18 شخصًا، غالبيتهم من الزوار الإيرانيين.
وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن المدير العام لدائرة الصحة في المحافظة، خالد برهان: فقد وقع الحادث بين مدينتَي الدجيل وسامراء في محافظة صلاح الدين.
وبحسب ما قال مصدر طبي في صلاح الدين لـ"فرانس برس": فقد ووقع الحادث بين حافلتين صغيرتين قبل منتصف الليل بقليل، وأدّى إلى مقتل 18 شخصًا وإصابة 15 آخرين.
وقال المصدر: إن شهود عيان أشاروا إلى أن سائق إحدى الحافلات قد يكون غفا خلف المقود أثناء القيادة.
ولفت مصدر طبي ثانٍ إلى أن 14 من القتلى هم من الزوّار الإيرانيين، بالإضافة إلى أفغانيَّيْن اثنَين، وشخصَين مجهولَي الهوية.
وقال مسؤول في هيئة الطرق: إن السائقين لقيا حتفهما، موضحًا أن إحدى الحافلات التي كانت في طريقها إلى كربلاء، خرجت عن مسارها وانحرفت نحو المسلك المعاكس.
وكانت وكالة الأنباء العراقية قد أفادت في وقت سابق بمصرع 16 شخصًا، وإصابة 13 آخرين في الحادث.
ووفق أحدث أرقام وزارة الداخلية العراقية: دخل أكثر من 2,6 مليون زائر العراق عبر المنافذ البرية والمطارات لغرض زيارة كربلاء لإحياء أربعينية الحسين.
وقضى ما لا يقلّ عن 20 شخصًا، غالبيتهم زوّار إيرانيون، في حوادث سير وقعت في جنوب العراق يومَي الاثنين والثلاثاء تزامنًا مع توافد حشود الزوّار إلى مدينة كربلاء.
وتشهد الطرق حوادث متكررة بسبب تهالك البنى التحتية في عموم العراق.
وأشار تقرير أعدته وزارة الصحة للعام 2022، إلى تسجيل أكثر من 4.900 حالة وفاة جراء حوادث السير.