بسبب شدة الحر.. إيران تمنح موظفي القطاع العام والمصارف إجازة لمدة يومين

وحذّرت وزارة الصحة من مخاطر ضربات الشمس، كما حضّت السكان على تفادي التعرض إلى أشعتها بين العاشرة صباحًا والرابعة بعد الظهر. واعتبر متحدث باسمها أن حالات المرض المرتبطة بحرارة المناخ في الأيام الأخيرة "تثير الذعر"، وفقًا لسكاي نيوز عربية.