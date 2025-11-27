الأسوأ منذ 70 عامًا.. بالفيديو: مصرع 55 وفقدان 280 شخصا في احتراق 7 مبان سكنية بهونج كونج وتوقيف 3 أشخاص بتهم جنائية
هزّت هونج كونج أسوأ كارثة حريق تشهدها منذ سبعة عقود، حيث لقي 55 شخصًا - بينهم رجل إطفاء - حتفهم في حريق هائل اندلع الساعة 2:51 مساءً، والتهم سبعة مبانٍ سكنية في منطقة وانغ فوك في تاي بو. وفقاً لتقرير على موقع صحيفة " ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، ولا يزال أكثر من 280 شخصًا في عداد المفقودين، بينما يُعالج 68 شخصًا في المستشفى، منهم 16 في حالة حرجة.
ووصف الرئيس التنفيذي جون لي كا تشيو المأساة بأنها "مفجعة" وأمر بإجراء "عمليات تفتيش فورية على مستوى المدينة" لجميع المجمعات السكنية العامة قيد التجديد.
مواد قابلة للاشتعال وإهمال
وكشفت التحقيقات الأولية أن مادة البوليسترين سريعة الاشتعال المستخدمة في سد نوافذ المصاعد، والألواح الشبكية غير المطابقة للمواصفات على سقالات الخيزران، سرّعت من انتشار الحريق.
وأكدت السلطات أن هذه المواد لم تستوفِ معايير السلامة من الحرائق. وأُلقي القبض على ثلاثة أشخاص - مديران ومستشار من مقاول التجديد - بتهمة القتل غير العمد. وصرح المسؤولون بأنهم "استخدموا مواد غير مطابقة للمواصفات، مما تسبب في انتشار الحريق بسرعة".
اندلع الحريق الساعة 2:51 مساءً، وتصاعد إلى أعلى مستوى إنذار في هونج كونج (الرقم 5) في غضون ساعات، ليغمر العقار بسرعة ويحاصر العشرات في الداخل. وأظهرت لقطات فيديو اشتعال النيران في السقالات، وتساقط الحطام الناري على الأرض.
رد الحكومة والتأثير العاطفي
قدّم الرئيس شي جين بينغ تعازيه، داعيًا إلى "بذل جهود شاملة للحد من الإصابات والخسائر". وتعهد جون لي بإجراء تحقيق شامل في احتمال وجود إهمال في السلامة وفساد، في الوقت الذي تحقق فيه جهات مكافحة الفساد في عقد التجديد الذي تبلغ قيمته 330 مليون دولار هونغ كونغي. وقد عُلّقت الحملات الانتخابية للمجلس التشريعي في 7 ديسمبر/كانون الأول، ريثما تتم المراجعة.