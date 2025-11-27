الأسوأ منذ 70 عامًا.. بالفيديو: مصرع 55 وفقدان 280 شخصا في احتراق 7 مبان سكنية بهونج كونج وتوقيف 3 أشخاص بتهم جنائية

هزّت هونج كونج أسوأ كارثة حريق تشهدها منذ سبعة عقود، حيث لقي 55 شخصًا - بينهم رجل إطفاء - حتفهم في حريق هائل اندلع الساعة 2:51 مساءً، والتهم سبعة مبانٍ سكنية في منطقة وانغ فوك في تاي بو. وفقاً لتقرير على موقع صحيفة " ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، ولا يزال أكثر من 280 شخصًا في عداد المفقودين، بينما يُعالج 68 شخصًا في المستشفى، منهم 16 في حالة حرجة.