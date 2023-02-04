الشرطة الأمريكية تطالب السكّان بعدم إطلاق النار على المنطاد الصيني

إلا أن الشرطة في ولاية "نورث كارولاينا" ترجّت السكان عبر منشور على فيسبوك بتجنب إطلاق النار على المنطاد في حال مروره فوق المنازل أو المناطق المأهولة، شارحين أن "ليس لديهم الإمكانيات اللازمة" للردّ على جسم يعتقد أنه يطوف على ارتفاع 18 كم عن سطح الأرض؛ وفقًا لما ذكره تقرير موقع "نيوزويك" الإلكتروني.