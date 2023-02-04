الشرطة الأمريكية تطالب السكّان بعدم إطلاق النار على المنطاد الصيني

طالبت الشرطة الأمريكية السكان في الساعات الماضية بالامتناع عن توجيه أسلحتهم نحو السماء في محاولة لإطلاق النار، وإسقاط المنطاد الصيني الكبير الذي تسبّب في جدل دبلوماسي بين البلدين.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن تعرّض للانتقاد الشديد بعد اعتراضه على قرار القادة الأمنيين بضرورة إسقاط المنطاد الذي تم رصده محلقًا على ارتفاع شاهق فوق الولايات المتحدة، ويشمل ذلك مناطق تضمّ مواقع عسكرية حسّاسة؛ خوفًا بالتسبُّب بحطام كبير إذا أسقِط في منطقة مأهولة.
ومع امتناع بايدن عن اتخاذ قرار بخصوص المنطاد، دعا عدد من الجمهوريين إلى أن يأخذ السكان الأمر بيدهم عبر إسقاطه بأنفسهم، من بينهم نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
إلا أن الشرطة في ولاية "نورث كارولاينا" ترجّت السكان عبر منشور على فيسبوك بتجنب إطلاق النار على المنطاد في حال مروره فوق المنازل أو المناطق المأهولة، شارحين أن "ليس لديهم الإمكانيات اللازمة" للردّ على جسم يعتقد أنه يطوف على ارتفاع 18 كم عن سطح الأرض؛ وفقًا لما ذكره تقرير موقع "نيوزويك" الإلكتروني.
وكانت الصين، بحسب رويترز، أصدرت في وقتٍ سابق بيانًا ألقت فيه اللوم على الرياح في دفع ما وصفته بأنّه منطاد مدنيّ إلى المجال الجوّي الأمريكي.
وقالت الخارجية الصينية: إنّ "المنطاد مدني يُستخدم لأغراض البحث، وبالدرجة الأولى لأبحاث الأرصاد الجوية".