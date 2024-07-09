"لطيف وسهل التعامل لكنه قاسٍ للغاية".. من هو مارك روته رئيس حلف "الناتو" الجديد؟

ويهتم "روته" بشكل خاص بالسياسة الأمريكية ويلتقي بانتظام مع روبرت أ. كارو، مؤلف سيرة ذاتية أساسية عن روبرت موزس، مخطط المدن الذي ساعد في إنشاء مدينة نيويورك الحديثة، ووصف "روته" بأنه قارئ نهم يطرح أسئلة عميقة، ومعروف جيداً بركوب دراجته المتواضعة إلى العمل في بدلته، وأحياناً يأكل تفاحة أثناء الركوب، وصورة "روته" مصممة بعناية، كما قالت ويلما بورغمان، وهي صحفية هولندية غطت أخباره لعقود وشاركت مؤخراً في تأليف كتاب بعنوان "لغز روته"، إنه يحتفظ بحياته الخاصة لنفسه، ولا يسمح لأحد بالاقتراب منه، ومن بين جميع الأشخاص الذين قابلناهم، لم يذهب أحد أبداً إلى منزله، ووفقاً للمعايير الهولندية، هذا أمر استثنائي".