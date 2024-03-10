هل شاهدتها من قبل؟.. فيديو لحظة ظهور سحابة "Supercell" في الإمارات

وحسب موسوعة "ويكيبيديا"، فالسحب الخارقة " super cells"، تتكون عادة في ظروف خاصة جدًا، فهي تحتاج رطوبة كبيرة في طبقات الجو العليا ونوعين من تيارات الهواء؛ بارد وحار رطب، وعندما تتصادم هذه الأنواع من الرياح، يصعد الهواء الدافئ الأخف وزنًا فوق الهواء البارد الأثقل وزنًا وتتهيأ الظروف لتكاثف ذرات الماء التي تكبر وتصبح عملاقة، ومع صعود ودوران الهواء حول بعضه تأخذ السحابة شكلها الأسطواني المميز، فيما تظل قطرات الماء تتكاثف في وقت قصير وتتجمد، مما يعطي السحابة لونها الأسود القاتم.