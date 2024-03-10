هل شاهدتها من قبل؟.. فيديو لحظة ظهور سحابة "Supercell" في الإمارات
كشف فيديو متداول عن سحابة خارقة " Supercell " غطت منطقة واسعة جنوب مدينة العين في الإمارات، حيث ضرب المنطقة منخفض جوي أدى لتساقط أمطار غزيرة، حيث دعت السلطات السكان إلى أخذ الحيطة والحذر، حسب فضائية "الحدث".
وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، تابعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، أمس، مستجدات المنخفض الجوي ومدى تأثيره في الدولة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
وواصلت وزارة الداخلية تفعيل خطط استمرارية الأعمال، إضافة إلى تقييم الحالة الجوية عن كثب، مع التركيز على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، حيث بذلت فرق العمل الميدانية قصارى جهدها في تأمين مناطق الأودية ومجاري السيول، للحد من المخاطر وضمان سلامة الأرواح والممتلكات، كما عملت الفرق المرورية على تنظيم حركة السير والمرور، لتجنّب الاختناقات المرورية، وتسهيل حركة مركبات الإسعاف والطوارئ والخدمات الأساسية.
السحب الخارقة "super cells"
وحسب موسوعة "ويكيبيديا"، فالسحب الخارقة " super cells"، تتكون عادة في ظروف خاصة جدًا، فهي تحتاج رطوبة كبيرة في طبقات الجو العليا ونوعين من تيارات الهواء؛ بارد وحار رطب، وعندما تتصادم هذه الأنواع من الرياح، يصعد الهواء الدافئ الأخف وزنًا فوق الهواء البارد الأثقل وزنًا وتتهيأ الظروف لتكاثف ذرات الماء التي تكبر وتصبح عملاقة، ومع صعود ودوران الهواء حول بعضه تأخذ السحابة شكلها الأسطواني المميز، فيما تظل قطرات الماء تتكاثف في وقت قصير وتتجمد، مما يعطي السحابة لونها الأسود القاتم.