مصر.. شاهد تصادم 12 سيارة على دائري الجيزة وإصابة 24 شخصًا

وأوضحت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن أي وفيات؛ بينما أصيب 24 مواطنًا، تم تقديم الخدمات الإسعافية لـ11 منهم في موقع الحادث، وتم نقل مصابيْن اثنين إلى مستشفى الهرم، ونقل 11 آخرين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وجميعهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.