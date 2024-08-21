مصر.. شاهد تصادم 12 سيارة على دائري الجيزة وإصابة 24 شخصًا

شَهِدَ الطريق الدائري بمحافظة الجيزة المصرية، حادث تصادم 12 سيارة، فجر الأربعاء؛ مما أسفر عن إصابة 24 شخصًا وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.
وحسب صحيفة "اليوم السابع"، تَلَقّت أجهزة الأمن المصرية، بلاغًا بوقوع حادث مروري، ووجود مصابين أعلى الطريق الدائري في محيط ميدان الرماية بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة.. وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ.
وتَبين من المعاينة الأولية أن شاحنة كانت متوقفة على الطريق الدائري؛ مما أدى إلى توقف عدد من السيارات خلفها، وفجأة جاءت شاحنة أخرى مسرعة واصطدمت بالسيارات المتوقفة.
ونشرت "اليوم السابع"، صورًا أظهرت تحطم أجزاء من السيارات في موقع الحادث.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الدفع بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.
وأوضحت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن أي وفيات؛ بينما أصيب 24 مواطنًا، تم تقديم الخدمات الإسعافية لـ11 منهم في موقع الحادث، وتم نقل مصابيْن اثنين إلى مستشفى الهرم، ونقل 11 آخرين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وجميعهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.
وحسب "اليوم السابع"، تحفظت الشرطة، على سائق الشاحنة المتسببة في الحادث.