قصة "انقلاب كوهين" الذي كلَّف ترامب إدانة تاريخية بقضية "شراء الصمت"

وقال تاي كوب، الذي كان مستشارًا للبيت الأبيض في ذلك الوقت: "لا أذكر أنه كان حدثًا مهمًّا. لا أعتقد أن ترامب كان يعتقد ولو لدقيقة واحدة في ذلك الوقت أن الأمر سيكون معضلة كبيرة من الناحية القانونية".