هكذا جاءت ردود فعل زعماء العالم على انسحاب "بايدن" من السباق الرئاسي

أدلى المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، بتعليق على قرار الرئيس الأمريكي بايدن، مشيراً إلى أن الكرملين متنبه للتطورات في واشنطن، مشيراً إلى أن هناك فترة طويلة تفصلنا عن الانتخابات، والتي يمكن أن تشهد تغيرات كبيرة، وأنهم يتابعون الأحداث بعناية.