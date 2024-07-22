هكذا جاءت ردود فعل زعماء العالم على انسحاب "بايدن" من السباق الرئاسي

تواصلت مساء الأحد واليوم الاثنين ردود فعل العديد من الزعماء حول العالم على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي المقرر في نوفمبر 2024، ودعمه نائبته كامالا هاريس لمنافسة الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب.
أدلى المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، بتعليق على قرار الرئيس الأمريكي بايدن، مشيراً إلى أن الكرملين متنبه للتطورات في واشنطن، مشيراً إلى أن هناك فترة طويلة تفصلنا عن الانتخابات، والتي يمكن أن تشهد تغيرات كبيرة، وأنهم يتابعون الأحداث بعناية.
قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: إن بايدن اتخذ قراره بناء على ما يعتقد أنه المصلحة العليا للشعب الأمريكي، وإانه يتطلع للعمل معه خلال الفترة المتبقية من رئاسته، وإنه يحترم هذا القرار الذي أقدم عليه بايدن.
ذكر المستشار الألماني أولاف شولتس أن قرار بايدن يستحق التقدير، وأنه رئيس قدم لوطنه ولأوروبا وللعالم الكثير وله إنجازات مهمة منها تعزيز حلف شمال الأطلسي.
كتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على منصة "إكس": "أعرف الرئيس بايدن منذ سنوات، إنه رجل عظيم، ويعمل حباً لبلاده، وهو شريك للكنديين وصديق حقيقي".
أشاد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بقيادة بايدن والتزامه "القيم الديمقراطية والأمن الدولي والازدهار الاقتصادي والعمل المناخي للأجيال الحالية والمستقبلية".
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال: إن أوكرانيا ممتنة لدعم الرئيس جو بادين الثابت لنضال الأوكرانيين من أجل الحرية، إلى جانب الدعم القوي من الحزبين في الولايات المتحدة".
وتابع: "لقد تم اتخاذ العديد من القرارات القوية في السنوات الأخيرة، وسوف نتذكرها على أنها خطوات جريئة اتخذها الرئيس بايدن استجابة للأوقات الصعبة، ونحن نحترم قراره الصعب الذي اتخذه".
كتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث على موقع "إكس": كل إعجابي وتقديري للقرار الشجاع الذي اتخذه الرئيس جو بايدن .
وتابع: "بفضل تصميمه وقيادته تغلبت الولايات المتحدة على الأزمة الاقتصادية بعد الجائحة والهجوم الخطير على مبنى الكابيتول وكان مثالياً في دعمه لأوكرانيا، إنها لفتة عظيمة من رئيس عظيم ناضل دائما من أجل الحرية".
أعرب الرئيس الإسرائيلي عن شكره للرئيس الأمريكي على دعمه المستمر للشعب الإسرائيلي، وعبر في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، عن امتنانه العميق لبايدن على صداقته ودعمه الدائم لـ"إسرائيل" على مدار سنوات عديدة من مسيرته المهنية الطويلة.
وأشار إلى أن بايدن كان أول رئيس أمريكي يزور "إسرائيل" في زمن حرب، وأنه يمثل رمزًا للتلاحم القوي الذي يجمع بين الشعبين الإسرائيلي والأمريكي.