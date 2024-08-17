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"سرعة بلا فرامل".. شاهد ما حدث بين حافلة وسيارات عدة في إشارة مرور
التقطت كاميرات المراقبة حادث تصادمٍ مروّع بين حافلة وسيارات عدة متوقفة عند إشارة مرور في بيرو؛ ما أسفر عن إصابة عشرة أشخاص.
وحسب موقع "الحرة"، وقع الحادث يوم الخميس الماضي 15 أغسطس الجاري، في منطقة لا مولينا بالعاصمة ليما.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الحافلة كانت تسير بسرعة عالية في منطقة وسط المدينة، حين فقد السائق السيطرة عليها.
وفي التحقيقات، قال السائق، إن فرامل الحافلة تعطلت قبل الحادث.
وأشارت السلطات المحلية، إلى أنه تمّ نقل الركاب المصابين إلى مراكز صحية قريبة لتلقي الرعاية.