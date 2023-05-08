قراءة الشفاه كشفت ما يقول.. شاهد لقطة تُظهر غضب الملك تشارلز قبيل التتويج

وتَبِعَ ذلك موكب عسكري ضخم، وأُطلقت نيران البنادق للتحية، وهتف آلاف الجنود بثلاثة هتافات، ومرت طائرات عسكرية على ارتفاع قليل من الأرض، بينما كان الملك والمملكة حديثا التتويج يلوّحان من شرفة قصر بكنغهام أمام الحشود المبتهجة التي تجمعت على طريق ذامول.