حالة تأهب قصوى في إيطاليا.. فيديو يكشف مخاوف من انهيار "برج مائل"

وأضاف، أن الاحتياطات حالياً في حالة تأهب "أصفر وليس أحمر حيث يكون الانهيار وشيكاً.. لا أحد يعرف متى يمكن أن يكون ذلك.. قد يكون خلال ثلاثة أشهر أو 10 سنوات أو 20 عاماً".