بالفيديو.. لحظة وفاة أردني أثناء الصلاة في المسجد

تفاعل الأردنيون بشكل واسع خلال الساعات الماضية، مع مقطع فيديو انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، يوثّق لحظة وفاة أحد الأشخاص داخل مسجد في محافظة إربد شمال المملكة.
وأظهرت الكاميرا تواجد الشخص في أحد الصفوف الخلفية لصلاة المغرب، وفجأة اهتز بقوة وسقط على وجهه مفارقًا الحياة.
وتَبين فيما بعدُ أن الشخص الذي لَقِيَ مصرعه يُدعى الدكتور حمزة شهابات وهو يحمل الدكتوراه في علم الشريعة الإسلامية، وله سيرة طيبة بين الأردنيين، حسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.
كما أظهر الفيديو تجمّع عدد من المصلين حوله بعد انتهاء الصلاة وسط صدمة وحزن شديدين لفقدان عالم جليل من أبناء محافظة إربد.