بالفيديو.. لحظة وفاة أردني أثناء الصلاة في المسجد

وتَبين فيما بعدُ أن الشخص الذي لَقِيَ مصرعه يُدعى الدكتور حمزة شهابات وهو يحمل الدكتوراه في علم الشريعة الإسلامية، وله سيرة طيبة بين الأردنيين، حسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.