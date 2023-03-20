الأردن.. قاضي القضاة: المبالغة في الطلبات المرهقة من أسباب انخفاض حالات الزواج

وحسب صحيفة "الدستور" الأردنية، قال "الربطة" خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن المبالغة في الطلبات المرهقة من أسباب انخفاض حالات الزواج، مؤكدًا أنه لا بد من تشارك جميع المؤسسات ذات العلاقة لمعالجة انخفاض عدد حالات الزواج محافظة على مؤسسة الأسرة.