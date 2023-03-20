الأردن.. قاضي القضاة: المبالغة في الطلبات المرهقة من أسباب انخفاض حالات الزواج

كشف قاضي قضاة الأردن الشيخ عبدالحافظ الربطة عن تجاوز نسبة إنجاز القضايا في المحاكم الشرعية العام الماضي نسبة الـ 98%، مشيرًا إلى انخفاض أعداد حالات الزواج مقارنة بالعام 2021 بنسبة 15.2% وبمقدار 11526 عقدا.
وحسب صحيفة "الدستور" الأردنية، قال "الربطة" خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن المبالغة في الطلبات المرهقة من أسباب انخفاض حالات الزواج، مؤكدًا أنه لا بد من تشارك جميع المؤسسات ذات العلاقة لمعالجة انخفاض عدد حالات الزواج محافظة على مؤسسة الأسرة.
وبين "الربطة"، أنه تم تسجيل أكثر من 330 ألف وثيقة تثبت الحق القانوني وأثره، جلها تسجل في نفس يوم تقديم الطلب.
وأضاف "الربطة"، أنه تم رأب الصدع وإصلاح ذات البين بين أكثر من عشرة آلاف حالة في مكاتب الاصلاح وتنظيم أكثر من 32 ألف اتفاقية بدلاً من الخصومة القضائية.
وتجاوز عدد بطاقات الصرف الإلكتروني الـ 100 ألف بطاقة والتي تمكن المحكوم له من تحصيل المبالغ المحكوم بها مباشرة ودون الحاجة إلى مراجعة محاكم التنفيذ الشرعية.
شهد الأردن انخفاضًا ملحوظًا في أعداد حالات الزواج في عام 2022 مقارنة بعام 2021 وبنسبة انخفاض بلغت 15.2% وبمقدار 11526 عقدًا، حيث سجل في المملكة عام 2021 (75360 عقد زواج) انخفض إلى (63834 عقداً).
وبلغت نسبة الزواج الخام (مقارنة بعدد السكان) ما نسبته 5.8 لكل ألف.
وقال "الربطة": هذا الرقم يجب الوقوف عنده من جميع الجهات لتحليله ومعرفة الأسباب والتأثيرات المتوقعة على استمرار انخفاض أرقام الزواج في المملكة لسنوات عديدة متتابعة.