سرعته هائلة ويحير علماء الفلك.. "ناسا" ترصد جسمًا فضائيًّا عملاقًا بمواصفات غريبة

ولم يحدد العلماء في "ناسا" ماهية الجسم الغامض الذي اكتشفوه، لكنهم قالوا إنه ربما يكون "قزمًا بنيًّا"، وهو نجم أكبر من كوكب؛ لكنه يفتقر إلى الكتلة اللازمة لدعم الاندماج النووي طويل الأمد في قلبه مثل شمس الأرض. وإذا تم تأكيد أن الجسم "قزم بني"، فسيكون أول جسم من نوعه يتم توثيقه في مدار فوضوي فائق السرعة قادر على الانفصال عن مجرتنا الأم.