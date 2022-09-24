"بوينج" مجبرة على دفع 200 مليون دولار بسبب نشرها بيانات مضللة عن طائراتها

وأكّد تقرير لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكي، أنه بعد الحادث الأول لطائرات بوينج في أكتوبر2018، كانت على دراية بأن المشكلة متعلقة بنظام تعزيز خصائص المناورة بالطائرة، ورغم ذلك أخبرت مشغّلي الطائرة أنها "آمنة" مثل أي طائرة أخرى تحلق في السماء.