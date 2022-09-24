"بوينج" مجبرة على دفع 200 مليون دولار بسبب نشرها بيانات مضللة عن طائراتها

باتت شركة "بوينج" الأمريكية مجبرة على دفع 200 مليون دولار، كتعويضات لنشرها بيانات عن طائراتها وحوادثها التي تعرّضت لها على مدار السنوات السابقة.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصّص، أن "بوينج" مجبرة على دفع 200 مليون دولار، لنشرها تصريحات عامة مضللة بشأن حوادث تحطم طائرات "737 ماكس"، وانتهاكها أحكام قوانين مكافحة الاحتيال.
وأكّد تقرير لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكي، أنه بعد الحادث الأول لطائرات بوينج في أكتوبر2018، كانت على دراية بأن المشكلة متعلقة بنظام تعزيز خصائص المناورة بالطائرة، ورغم ذلك أخبرت مشغّلي الطائرة أنها "آمنة" مثل أي طائرة أخرى تحلق في السماء.