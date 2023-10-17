طائرة متوقفة في سماء مدينة أمريكية.. خبراء يكشفون حقيقة المشهد الغريب

التقط راكب على متن طائرة أمريكية، لحظة مذهلة ظهرت فيها طائرة أخرى، وهي "متوقفة أو معلقة في الهواء" فوق مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.
وحسب صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية، فعقب نشر الفيديو الغريب على موقع "ريدت" للتواصل الاجتماعي، اجتذب العديد من المعلقين الذين تساءلوا عن سبب توقف الطائرة.
وقال أحد المعلقين: "مستحيل أن تقف الطائرة في الهواء، ولكنه حدث بالفيديو".
وقال آخر: "لا، أعتقد أن الطيار توقف في الوقت المناسب، هل يمكن لأي شخص أن يرى إذا كانت الطائرة لا تزال عالقة في مكانها".
ونقلت "الديلي ميرور" عن طيار أمريكي تفسير للمشهد، حيث أكد أنه لا توجد طائرة متوقفة في الهواء، بل ما يحدث هو وهم بصري، يطلق عليه "الإزاحة"، مثلما تسير سيارتان متوازيتان بنفس السرعة، ويرى ركابهما كأنهما متوقفتان.
وعن الطائرة، يقول الطيار: هاتان طائرتان في طريقهما للهبوط في مطار سان فرانسيسكو بنفس الوقت، وتتحرك الطائرة الأصغر التي ظهرت بالفيديو بشكل أبطأ، ما جعل الراكب يظن أنها متوقفة، بينما تهبط طائرة الراكب نفسها بسرعة أكبر، لأنها أضخم من الأخرى.
وحسب الصحيفة، فقد بدأ مطار سان فرانسيسكو الدولي إجراءات وصول جديدة في خريف عام 2013، يطلق عليها مدارج الهبوط المتوازية، وهي مدارج تسمح بهبوط أكثر من طائرة في بالتوازي في نفس اللحظة، والطائرات القادمة تفصل بينها مسافة 1.5 ميل بحري".
وقال سكان المنطقة إنهم شهدوا هذا المشهد مراراً وتكراراً، وقال أحد المعلقين: "باعتباري شخصًا يعيش في هذه المنطقة ويقود السيارة على هذا الجسر طوال الوقت، فأنا متأكد من أن مئات أو آلاف الأشخاص كانوا على الجسر قد توقفوا وسجلوا الطائرة وهي تحلق فوقهم في الجو"، وأضاف المعلق: "أعيش هذه الطقوس بجوار المطار، فالطائرات تأتي طوال الوقت ببطء شديد بهذه الطريقة".