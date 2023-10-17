طائرة متوقفة في سماء مدينة أمريكية.. خبراء يكشفون حقيقة المشهد الغريب

وقال سكان المنطقة إنهم شهدوا هذا المشهد مراراً وتكراراً، وقال أحد المعلقين: "باعتباري شخصًا يعيش في هذه المنطقة ويقود السيارة على هذا الجسر طوال الوقت، فأنا متأكد من أن مئات أو آلاف الأشخاص كانوا على الجسر قد توقفوا وسجلوا الطائرة وهي تحلق فوقهم في الجو"، وأضاف المعلق: "أعيش هذه الطقوس بجوار المطار، فالطائرات تأتي طوال الوقت ببطء شديد بهذه الطريقة".