حيّر العلماء على مدى نصف قرن.. اكتشاف سر ثقب بحجم دولة نيوزيلندا في القطب الجنوبي

وفي 2017 بدأ العلماء بدراسة هذه الظاهرة بتجميع البيانات من صور الأقمار الصناعية والأدوات العائمة المستقلة، والنمذجة الحاسوبية، إلى أن تم التوصل إلى الإجابات أخيرًا؛ حيث عرف العلماء أن الرياح تسحب طبقات من الماء لإنشاء ما يعرف باسم دوامة إيكمان؛ بحسب ما نقله موقع "ساينس ألرت" عن عدد من الباحثين.